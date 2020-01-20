Пристайко анонсировал открытие нового посольства

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина откроет свое посольство в Тиране

Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал открытие украинского посольства в Тиране. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что этот год может стать "годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией".

"Мы верим, что это будет не только успешный год во взаимодействии в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией. Мы, например, в этом году собираемся открыть наше посольство в Тиране. Наконец-то, мы долгое время над этим работали. Надеемся, что этот шаг позволит нашим странам быть ближе друг к другу", - заявил он.

Напомним, Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мандат Албании на посту главы ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее ротации сменит Швеция.

Отметим, что сегодня действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама прибыл в Украину с официальным рабочим визитом.

Ранее Рама заявлял, что во время Албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году конфликт в и вокруг Украины будет приоритетным вопросом в повестке дня организации.