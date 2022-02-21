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Украина открыла дело против Путина и членов Совбеза РФ из-за заявлений о признании "ЛДНР"

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 21:23
Украина открыла дело против Путина и членов Совбеза РФ из-за заявлений о признании "ЛДНР" Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовного дела против президента Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ после заявлений о признании "ЛДНР". Производство начато по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Венедиктовой.

Генпрокурор напомнила, что 15 февраля депутаты Госдумы обратились к Путины с просьбой признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Венедиктова добавила, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ, на котором прозвучали заявления с поддержкой этой идеи.

"Наши действия - регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины - публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти", - написала генпрокурор.

По ее словам, украинские прокуроры займутся этим делом по полной программе. "Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "за границей" станет тяжело", - заверила Венедиктова.

Напомним, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

После этих заявлений из России президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

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