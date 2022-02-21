Украина открыла дело против Путина и членов Совбеза РФ из-за заявлений о признании "ЛДНР"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовного дела против президента Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ после заявлений о признании "ЛДНР". Производство начато по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Венедиктовой.

Генпрокурор напомнила, что 15 февраля депутаты Госдумы обратились к Путины с просьбой признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Венедиктова добавила, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ, на котором прозвучали заявления с поддержкой этой идеи.

"Наши действия - регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины - публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти", - написала генпрокурор.

По ее словам, украинские прокуроры займутся этим делом по полной программе. "Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "за границей" станет тяжело", - заверила Венедиктова.