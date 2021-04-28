Украина открыла дело из-за подрыва автомобиля ВСУ на Донбассе
Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Произошедшее квалифицировали как теракт.
Сообщается, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
"Начато уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Событие квалифицировано как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отметим, 27 апреля в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское автомобиль ВСУ "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили травмы.
Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области.
Отметим, боевики 11 раз нарушали "тишину" на Донбассе, ранен один военный.