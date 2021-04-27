ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подрыв военной машины на Донбассе: названо имя погибшего бойца

Новина українською → Донбасс, Вторник 27 апреля 2021 22:19
Подрыв военной машины на Донбассе: названо имя погибшего бойца Фото: на Донбассе погиб военный Роман Гуляк (фото facebook.com/volochyskaOTG)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области. Погибший военный является уроженцем Волочисской общины.

Об этом сообщил Волочисский городской совет на странице в Facebook.

"Наш земляк, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа", - заявили в горсовете.

Из-за гибели военнослужащего на территории Волочисской общины объявили траур.

Напомним, сегодня на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва один военнослужащий погиб, а трое - пострадали.

Как писало РБК-Украина, с начала 27 апреля пророссийские боевики шесть раз нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты обстреливали украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Кроме того, вчера на Донбассе погиб еще один военный. В Вооруженных силах сегодня рассказали подробности его гибели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс военные гибель
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента