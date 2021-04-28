ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна відкрила справу через підрив автомобіля ЗСУ на Донбасі

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 12:56
Україна відкрила справу через підрив автомобіля ЗСУ на Донбасі Фото: на Донбасі підірвався військовий автомобіль (gp.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфікували як теракт.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 27 квітня в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське автомобіль ЗСУ "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали травми.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Роман Гуляк з Хмельницької області.

Зазначимо, бойовики 11 разів порушували "тишу" на Донбасі, поранено одного військового.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події подрыв автомобили ООС
NEWS
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу