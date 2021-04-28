Боевики 11 раз нарушали "тишину" на Донбассе: ранен один военный
На Донбассе за вчера, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
Так, боевики открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного, а вблизи Опытного - из противотанкового ракетного комплекса. Недалеко от Майорского враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Также противник вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов вблизи Талаковки, Луганского, Каменки и Павлополя. Возле Широкино боевики стреляли из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.
С начала текущих суток нарушений "тишины" не зафиксировано.
Ранее РБК-Украина писало, что вчера в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на взрывном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. В результате один воин умер, еще трое - получили боевые травмы.
Также сообщалось, что от пули снайпера на Донбассе умер военный из Ивано-Франковской области.