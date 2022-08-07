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Украина открыла почти 26 тысяч дел о военных преступлениях России после ее вторжения

Фото: Украина открыла почти 26 тысяч дел о военных преступлениях России после ее вторжения (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине расследуется почти 26 тысяч уголовных дел о военных преступлениях, совершенных после полномасштабного российского вторжения 24 февраля. Обвинения предъявлены 135 лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Юрия Белоуса в интервью Reuters.

Отмечается, что из обвиняемых около 15 человек находятся под стражей в Украине, а остальные 120 остаются на свободе.

При этом в суд передано 13 дел и уже вынесено 7 приговоров.

Белоус отметил, что в мае 21-летний российский военнопленный стал первым человеком, который был осужден за военные преступления в Украине после вторжения России 24 февраля. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство невооруженного гражданского.

"Иногда нас спрашивали, почему мы преследуем таких... офицеров низшего ранга. Это просто потому, что они здесь физически... Если бы генералы были здесь физически и мы смогли (их - ред.) взять в плен, мы бы точно привлекли к ответственности генералов", - сказал Белоусов.

Напомним, ГБР открыло 619 уголовных производств по госизмене, а также 104 - по коллаборационной деятельности с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Война России против Украины