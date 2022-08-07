Україна відкрила майже 26 тисяч справ щодо військових злочинів Росії після її вторгнення

Зазначається, що зі звинувачених близько 15 осіб перебувають під вартою в Україні, а решта 120 залишаються на волі.

При цьому до суду передано 13 справ і вже винесено 7 вироків.

Білоус зазначив, що у травні 21-річний російський військовополонений став першою особою, яку було засуджено за військові злочини в Україні після вторгнення Росії 24 лютого. Його засудили до довічного ув’язнення за вбивство неозброєного цивільного.

"Іноді нас запитували, чому ми переслідуємо таких... офіцерів нижчого рангу. Це просто тому, що вони тут фізично... Якби генерали були тут фізично і ми змогли (їх - ред.) взяти в полон, ми б точно притягнули до відповідальності генералів", - сказав Білоусов.