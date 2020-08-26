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Украина снова откроет пункты пропуска с оккупированным Крымом

Крым, Среда 26 августа 2020 15:18
Украина снова откроет пункты пропуска с оккупированным Крымом
Фото: КПВВ на админгранице с Крымом (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Начиная с полуночи субботы, 29 августа, прекратится действие распоряжения Кабмина о приостановке работы пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом. Это означает, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" снова заработают.

Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму.

Детали по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.

"Полный текст решение правительства будет опубликован завтра", - добавили в представительстве.

Отметим, пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом были временно закрыты в соответствии с распоряжением Кабмина от 8 августа. Пересечение административной границы ограничивали в рамках предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Также Кабмин изменил условия пересечения админграницы с оккупированным Крымом; правительство изменило перечень лиц, которым необходимо проходить самоизоляцию.

Напомним, правительство запретило пересечение украинской границы иностранцам для предотвращения распространения COVID-19; запрет будет действовать почти до конца сентября.

Кроме того, карантин в Украине продлили до 1 ноября; Министерство здравоохранения констатирует ухудшение эпидемической ситуации в стране.

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