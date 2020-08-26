Україна знову відкриє пункти пропуску з окупованим Кримом

Фото: КПВВ на адмінмежі з Кримом (president.gov.ua)

Починаючи з опівночі суботи, 29 серпня, припиниться дія розпорядження Кабміну про тимчасове припинення роботи пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом. Це означає, що пункти пропуску "Каланчак" та "Чонгар" знову запрацюють.

Про це повідомляє представництво президента України в Криму.

Деталі щодо процедури перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адміністративній межі з окупованим Кримом обіцяють опублікувати згодом.

"Повний текст рішення уряду буде опубліковано завтра", - додали у представництві.

Зазначимо, пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом були тимчасово закриті відповідно до розпорядження Кабміну від 8 серпня. Перетин адміністративної межі обмежували в рамках запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

Також Кабмін змінив умови перетину адмінмежі з окупованим Кримом; уряд змінив перелік осіб, яким необхідно проходити самоізоляцію.

Нагадаємо, уряд заборонив перетин українського кордону іноземцям для запобігання поширенню COVID-19; заборона діятиме майже до кінця вересня.

Крім того, карантин в Україні продовжили до 1 листопада; Міністерство охорони здоров'я констатує погіршення епідемічної ситуації в країні.