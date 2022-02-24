ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина отключилась от энергосистем Беларуси и России: что это значит

Новина українською →
Киев, Четверг 24 февраля 2022 00:01
Украина отключилась от энергосистем Беларуси и России: что это значит Фото: Украина отключилась от энергосистемы Беларуси и России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина в ночь на 24 февраля отключилась от энергосистем Беларуси и России. В ближайшее дни страна будет находиться в автономном режиме, чтобы протестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

О том, готова ли энергосистема Украины к работе в автономном режиме - в материале РБК-Украина ниже.

Полное отключение Украины от энергосистем Беларуси и России займет три дня - с 24 по 26 февраля. Процедура будет проходить в условиях усиленных мер кибербезопасности. Ее цель - тестирование возможностей украинской системы поддерживать в электрических сетях необходимую частоту 50 Гц в разных режимах.

Как отмечал министр энергетики Герман Галущенко, сегодняшнее отключение Украины от энергосистем Беларуси и России - это первый тестовый период работы в автономном режиме. По его словам, до конца текущего года украинская система войдет в параллельную работу с ENTSO-E, а в 2023-м начнет полноценную синхронизацию с европейским оператором.

В Минэнерго ранее РБК-Украина сообщили, что автономная работа энергосистемы Украины после отключения от Беларуси и России не вызывает опасений. Для этого в стране накоплено достаточное количество угля и газа.

Подробнее о перспективах обратного подключения Украины к энергосетям Беларуси и России, а также о готовности страны к синхронизации работы с ENTSO-E - в аналитическом материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Беларусь Российская Федерация
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина