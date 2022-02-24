Украина отключилась от энергосистем Беларуси и России: что это значит

Украина в ночь на 24 февраля отключилась от энергосистем Беларуси и России. В ближайшее дни страна будет находиться в автономном режиме, чтобы протестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

О том, готова ли энергосистема Украины к работе в автономном режиме - в материале РБК-Украина ниже.

Полное отключение Украины от энергосистем Беларуси и России займет три дня - с 24 по 26 февраля. Процедура будет проходить в условиях усиленных мер кибербезопасности. Ее цель - тестирование возможностей украинской системы поддерживать в электрических сетях необходимую частоту 50 Гц в разных режимах.

Как отмечал министр энергетики Герман Галущенко, сегодняшнее отключение Украины от энергосистем Беларуси и России - это первый тестовый период работы в автономном режиме. По его словам, до конца текущего года украинская система войдет в параллельную работу с ENTSO-E, а в 2023-м начнет полноценную синхронизацию с европейским оператором.