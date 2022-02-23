Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси

Объединенная энергосистема Украины переходит на работу в автономный режим. Готова ли страна к такому шагу, и какие перспективы обратного присоединения к сети с РФ и Беларусью – в материале РБК-Украина.

Энергосистема Украины в ближайшие дни будет работать в автономном режиме. С 24 по 26 февраля ее полностью отключат от систем России и Беларуси, но еще не присоединят к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Процедуру отключения, учитывая технологические процессы, начали заранее – с 23 февраля. Она будет проведена в условиях усиленных мер кибербезопасности. В изоляции будет работать и так называемый Бурштынский энергоостров – отдельная территория в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях, на которой расположены электросети, присоединенные к сетям стран ЕС с возможностью экспорта электроэнергии. Остров будет отсоединен от европейской системы и присоединен к украинской. Процесс тестирования работы в автономном режиме проведут совместно с Молдовой.

Первые исследования по возможности работы без синхронизации с РФ и РБ энергосистем Украины и Молдовы были проведены в 2015 году. Соглашение о возможности присоединения к ENTSO-E Киев подписал в 2017 году. Затем была составлена дорожная карта, по которой в 2022 году энергосистемы обеих стран в тестовом изолированном режиме должны проработать по нескольку дней зимой и летом – в пиковые периоды нагрузки на электросети.

Цель испытаний – продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предполагает поочередное проведение отключения генерации и нагрузки. Затем с 2023 года системы планируется синхронизировать с ENTSO-E для технических перетоков электроэнергии, а затем и для коммерческих поставок.

Еще несколько дней назад актуальным был вопрос, даст ли согласие РФ и Беларусь на обратное присоединение украинской системы для параллельной работы. Но сейчас, после признания РФ независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", вероятность возврата к работе в прежнем режиме существенно снизилась.

Публично неприсоединение к системе РФ и РБ не комментируют ни в правительстве, ни в операторе "Укрэнерго". Юридически оснований для этого нет. Украина заранее проинформировала Россию, а Молдова – Беларусь о графике автономной работы, и по действующему техническому соглашению сторон, отказа в обратном присоединении быть не должно. Однако в неофициальных беседах представители украинской стороны практически с полной уверенностью говорят, что дороги назад нет.

"Сейчас наверняка мы будем работать в изолированном режиме не три дня, а вплоть до присоединения к европейской энергосистеме", – заявил собеседник издания, участвующий в подготовке процедур.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит о большом риске того, что РФ не согласится на возврат Украины в систему параллельной работы энергосистем.

"Риск серьезный, поскольку вопрос обратного подсоединения к системе Москва может использоваться для шантажа. А без этого нам будет сложнее регулировать режимы. Но, думаю, если что, то "Укрэнерго" справится", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

Иного мнения придерживается директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он считает, что РФ согласится на возврат Украины без проблем, но с политической и технической точек зрения Украине правильно было бы самой отказаться от этого.

"Сейчас тот случай, когда мы полностью готовы к такой ситуации. Мы накопили 1 миллион тонн угля, атомная генерация в нормальном режиме. Блоки АЭС начнут выходить в ремонт в марте, но к тому времени поднимется возобновляемая энергетика для балансировки. Гидроэнергетики в порядке. То есть условия сейчас таковы, что в изоляцию можно уйти безболезненно до сентября или октября, когда мы должны войти в параллельный режим работы с ENTSO-E и не возвращаться", – заявил Харченко в комментарии изданию.

Эксперт уверен, что Украине хватает и генерации, и возможностей "Укрэнерго" с точки зрения оперирования сетью. Вместе с этим, по его мнению, продлением срока работы в автономном режиме Украина могла бы показать ENTSO-E как умеет управлять своей энергосистемой не три дня, а несколько месяцев.

Непосредственно автономная работа энергосистем Украины после отсоединения от РФ и РБ не вызывает опасений, считают в Минэнерго. Запасов энергоресурсов – угля и газа – должно хватит для бесперебойной работы, говорят там.

"Для Украины пока нет необходимости в значительных объемах импорта электрической энергии из Беларуси для обеспечения операционной безопасности ОЭС Украины и потребностей украинских потребителей. При наличии достаточных объемов поставки угольной продукции на склады ТЭС объединенная энергетическая система Украины сбалансирована по мощности", – заявили в Минэнерго.

По состоянию на 22 февраля суммарные запасы энергетического угля составляли около 1,14 млн тонн. Сэкономить уголь удалось за счет импорта электроэнергии. На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 781 тыс. тонн, еще 160 тыс. тонн лежит на портовых складах и 200 тыс. тонн ждут выгрузки в порту Южный. Этих объемов вполне достаточно для успешного завершения осенне-зимнего периода 2021/2022 годов, отметили в Минэнерго.

Учитывая, что сильного похолодания не ожидается, запасов энергоресурсов должно хватить не только для Украины, но и для Молдовы, если на ее мощностях произойдут какие-то неполадки, заявили изданию профильные специалисты.

Не видит рисков для работы энергосистемы Украины в изоляции и Омельченко. "Что касается оценки рисков проведения эксперимента в конце февраля, то я не вижу проблем с ресурсами из-за теплой зимы и достаточным запасов топлива, но могут быть выявлены технические проблемы в работе отдельных элементов ОЭС, которые должны быть проанализированы и исправлены", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Второй этап испытания автономной работы был запланирован на июль. Но сроки могут приблизить, если не будет возврата в параллельную работу с РФ и Беларусью. Подключение к ENTSO-E будет возможно в начале отопительного сезона, чтобы избежать рисков при возможной нехватке электроэнергии зимой.

Если присоединение произойдет до конца года, то на первом этапе будут возможны лишь технические перетоки электроэнергии, но уже не с РФ и Беларусью, как сейчас, а со странами Европы. Правда импортно-экспортные операции будут невозможны, поскольку начало коммерческих поставок запланировано на 2024 год.

До этого нужно будет дополнить украинские мощности новым оборудованием, в частности, статистическими компенсаторами – приборами для выравнивания колебаний напряжения. Это техническое требование от ENTSO-E появилось в конце прошлого года. Собеседники издания в отрасли, говорят, что ничего сложного и проблемного в приобретении и установке такого оборудования нет – деньги для этого есть, но изготовление и установка могут занять много времени.

После успешного перехода на работу с европейской энергосистемой украинская ОЭС будет полностью независима от России и Беларуси. Объединение с ENTSO-E открывает путь к привлечению крупных инвестиций в энергетику, в том числе для развития возобновляемых источников и декарбонизации.