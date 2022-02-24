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Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії: що це означає

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 00:01
Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії: що це означає Фото: Україна відключилася від енергосистеми Білорусі та Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна в ніч на 24 лютого відключилася від енергосистем Білорусі та Росії. Найближчим часом країна буде перебувати в автономному режимі, щоб протестувати систему для підключення в майбутньому до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про те, чи готова енергосистема України до роботи в автономному режимі - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Повне відключення України від енергосистем Білорусі та Росії займе три дні - з 24 по 26 лютого. Процедура буде проходити в умовах посилених заходів кібербезпеки. Її мета - тестування можливостей української системи підтримувати в електричних мережах необхідну частоту 50 Гц в різних режимах.

Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, сьогоднішнє відключення України від енергосистем Білорусі та Росії - це перший тестовий період роботи в автономному режимі. За його словами, до кінця поточного року українська система увійде в паралельну роботу з ENTSO-E, а у 2023-му почне повноцінну синхронізацію з європейським оператором.

У Міненерго раніше РБК-Україна повідомили, що автономна робота енергосистеми України після відключення від Білорусі та Росії не викликає побоювань. Для цього в країні накопичено достатню кількість вугілля і газу.

Детальніше про перспективи зворотного підключення України до енергомереж Білорусі та Росії, а також про готовність країни до синхронізації роботи з ENTSO-E - в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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