Украина не отказывается от вступления в НАТО, - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина не отказывается от вступления в НАТО. При этом украинские власти не будут откладывать вступление в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.
Стефанишина раскритиковала "нерешительность" Альянса в принятии Украины, которая получила приглашение в 2008 году на саммите в Бухаресте.
По ее словам, нерешительность привела к "ужасным ситуациям", таким как война в Грузии в 2008 году, война в Украине в 2014 году и нынешняя.
"Эта нерешительность привела Путина туда, где он сейчас находится", - подчеркнула вице-премьер.
Стефанишина считает, что из украинской ситуации можно извлечь урок.
"Швеция и Финляндия станут членами НАТО как можно скорее. Но я также могу гарантировать, что если бы эти страны ждали решения о своем членстве еще 15 лет, они также находились бы в состоянии войны", - подчеркнула она.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский оценил вероятность вступления Украины в НАТО и заявил, что на сегодня сроки вступления зависят не от Киева.
До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
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