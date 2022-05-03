Україна не відмовляється від вступу до НАТО, - Стефанішина

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО. При цьому українська влада не відкладатиме вступ до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.
Стефанішина розкритикувала "нерішучість" Альянсу у прийнятті України, яка отримала запрошення у 2008 році на саміті в Бухаресті.
За її словами, нерішучість призвела до "жахливих ситуацій", таких як війна в Грузії у 2008 році, війна в Україні у 2014 році і нинішня.
"Ця нерішучість привела Путіна туди, де він зараз знаходиться", - підкреслила віце-прем'єр.
Стефанішина вважає, що з української ситуації можна винести урок.
"Швеція і Фінляндія стануть членами НАТО якомога швидше. Але я також можу гарантувати, що якби ці країни чекали рішення про своє членство ще 15 років, вони також перебували б у стані війни", - підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський оцінив ймовірність вступу України в НАТО і заявив, що на сьогодні терміни вступу залежать не від Києва.
До цього міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.
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