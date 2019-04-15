Украина откажется от апелляции на решение ВТО в деле о транзите по России

Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития рекомендовала воздержаться от апелляционного пересмотра отчета Группы экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) по делу DS 512 "Российская Федерация меры по ограничению транзитного движения". Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Как отмечается в сообщении, группа провела детальный юридический анализ отчета и пришла к выводу о наличии в нем ряда существенных моментов, положительных для торговых интересов Украины и всего международного сообщества.

В частности, публикация выводов о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией в лице ВТО наличия вооруженного конфликта между Украиной и Россией, говорится в сообщении.

Кроме того, выводы Группы экспертов ВТО дают возможность самой Украине согласно собственных интересов в случае такой необходимости применять санкции против России, руководствуясь определенными экспертами ВТО положениями о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях".

Межведомственная рабочая группа (МРГ) при Минэкономразвития образована для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов и организаций, подготовки предложений, ответов и рекомендаций, организационно-правовых, процедурных и других вопросов.

Как писало РБК-Украина, Мировая организация торговли (ВТО) поставила точку в споре Украины и России о запрете транзита украинских товаров в страны Средней Азии по территории РФ. В частности, в ВТО признали правомерность действий российской стороны по блокированию поставок в конце 2015 года в связи с "чрезвычайной ситуацией" в отношениях между двумя странами. Но при этом эксперты ВТО решили, что зеркальные украинские санкции - оправданы, поскольку наша страна также руководствовалась вопросами национальной безопасности.

Напомним, 1 января 2016 года Россия ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины.