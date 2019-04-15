Україна відмовиться від апеляції на рішення СОТ у справі про транзит Росією

Міжвідомча робоча група при Мінекономрозвитку рекомендувала утриматись від апеляційного перегляду висновків Групи експертів Світової організації торгівлі (СОТ) справі DS 512 "Російська Федерація заходи щодо обмеження транзитного руху". Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

Як зазначається в повідомленні, група здійснила детальний юридичний аналіз звіту та дійшла висновку про наявність у звіті низки істотних положень, позитивних для торговельних інтересів України та всієї міжнародної спільноти.

Зокрема, публікація висновків щодо наявності "надзвичайних обставин у міжнародних відносинах" є фактичним визнанням ще однією міжнародною організацією в особі СОТ наявності збройного конфлікту між Україною та Росією, йдеться в повідомленні.

Крім того, висновки Групи експертів СОТ дають можливість самій Україні відповідно до власних інтересів у разі такої необхідності застосовувати санкції проти Росії, керуючись визначеними експертами СОТ положеннями щодо наявності "надзвичайних обставин у міжнародних відносинах".

Міжвідомча робоча група (МРГ) при Мінекономрозвитку утворена для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій, підготовки пропозицій, відповідей і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань.

Як писало РБК-Україна, Світова організація торгівлі (СОТ) поставила крапку в суперечці України і Росії про заборону транзиту українських товарів в країни Середньої Азії по території РФ. Зокрема, в СОТ визнали правомірність дій російської сторони щодо блокування поставок в кінці 2015 року у зв'язку з "надзвичайною ситуацією" у відносинах між двома країнами. Але при цьому експерти СОТ вирішили, що дзеркальні українські санкції - виправдані, оскільки наша країна також керувалася питаннями національної безпеки.

Нагадаємо, 1 січня 2016 року Росія ввела заборону на транзитні автомобільні і залізничні перевезення з України.