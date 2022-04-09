Украина отказалась от взаимного признания документов об образовании с Беларусью

"Денонсированы соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации", - пишет Мельничук.

Также Украина отказалась от сотрудничества с Беларусью в сфере науки и технологии.