Україна відмовилась від взаємного визнання документів про освіту з Білоруссю

"Денонсовано угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації", - пише Мельничук.

Також Україна відмовилась від співробітництва з Білоруссю у сфері науки й технології.