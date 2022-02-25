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Российские войска прорвали оборону Херсона

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Херсон, Пятница 25 февраля 2022 17:11
Российские войска прорвали оборону Херсона Фото: российские военные прорываются в Херсон (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

В ходе вторжения России в Украину противник прорвал оборону Херсона. Украинские военные потеряли контроль над переправой к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской ОГА.

Как заявил глава ОГА Геннадий Лагута, после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, потерян контроль над переправой к городу.

"Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", - отметил он.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области продолжают активные бои, а российские войска стреляют по гражданским автомобилям.

Также стало известно, что сегодня в Чернигове в здание областного управления СБУ попали два снаряда, в результате чего оно загорелось.

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