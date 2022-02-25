Российские войска прорвали оборону Херсона

В ходе вторжения России в Украину противник прорвал оборону Херсона. Украинские военные потеряли контроль над переправой к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской ОГА.

Как заявил глава ОГА Геннадий Лагута, после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, потерян контроль над переправой к городу.

"Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", - отметил он.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.