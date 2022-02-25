Папа Римский вопреки традиции посетил посольство РФ из-за Украины
Папа Римский Франциск I лично посетил российское посольство при Святом Престоле из-за агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Понтифик в пятницу пошел в российское посольство, чтобы заявить свою обеспокоенность войной России против Украины.
Такой шаг Папы стал необычным. Как правило, он лично принимает послов и глав государств в Ватикане. Дипломатический протокол предусматривал, чтобы российский посол был вызван для объяснений в город-государство.
"Пресс-служба Святого Престола подтверждает посещение Папой посольства России на Via della Conciliazione, чтобы четко заявить о своей обеспокоенности войной. Он находился там более получаса", – заявил спикер Ватикана Маттео Бруни.
К слову, накануне глава УПЦ МП Онуфрий призвал к совместной молитве за украинское войско.
Тем временем партия "Слуга народа" упрекнула Запад из-за отсутствия решительных действий в ответ на агрессию России.