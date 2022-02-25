ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Папа Римский вопреки традиции посетил посольство РФ из-за Украины

Новина українською →
Рим, Пятница 25 февраля 2022 16:48
Папа Римский вопреки традиции посетил посольство РФ из-за Украины Фото: Папа Римский Франциск І (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Папа Римский Франциск I лично посетил российское посольство при Святом Престоле из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Понтифик в пятницу пошел в российское посольство, чтобы заявить свою обеспокоенность войной России против Украины.

Такой шаг Папы стал необычным. Как правило, он лично принимает послов и глав государств в Ватикане. Дипломатический протокол предусматривал, чтобы российский посол был вызван для объяснений в город-государство.

"Пресс-служба Святого Престола подтверждает посещение Папой посольства России на Via della Conciliazione, чтобы четко заявить о своей обеспокоенности войной. Он находился там более получаса", – заявил спикер Ватикана Маттео Бруни.

К слову, накануне глава УПЦ МП Онуфрий призвал к совместной молитве за украинское войско.

Тем временем партия "Слуга народа" упрекнула Запад из-за отсутствия решительных действий в ответ на агрессию России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина