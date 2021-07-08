Украина отказалась от электроэнергии с Белорусской АЭС, - премьер Литвы

Украина отказалась от закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (АЭС). Это может стать значительным вкладом в борьбу против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Поэтому мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС", - заявила она.

По ее словам, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".