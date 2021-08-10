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Украина осудила притеснение ПЦУ и других религиозных общин в оккупированном Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД осудил притеснение Православной церкви Украины и других религиозных общин в оккупированном Крыму. Дипломаты призвали Россию соблюдать нормы международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Решительно осуждаем очередной акт притеснений русских оккупантов против Православной Церкви Украины в Крыму", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права и прекратить притеснения ПЦУ и других религиозных общин в Крыму.

В ведомстве отметили, что за время оккупации Крыма преследования священнослужителей разных конфессий, нарушения прав в области свободы совести и вероисповедания приобрели системный характер.

Напомним, 8 августа представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ, что находится в селе Балки, Белогорского района. Силовики сорвали богослужение под предлогом нарушения законодательства РФ.

Отметим, срыв богослужения в храме ПЦУ в Крыму осудило посольство США в Украине.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин в ближайшие дни примет санкции против лиц, причастных к препятствованию деятельности ПЦУ в оккупированном Крыму.

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МИД УкраиныКрымПЦУ