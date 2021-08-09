ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты ворвались в храм в Крыму и сорвали богослужение, - омбудсмен

Новина українською →
Крым, Понедельник 09 августа 2021 10:42
Оккупанты ворвались в храм в Крыму и сорвали богослужение, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму российские силовики ворвались в монастырь ПЦУ. Они сорвали богослужение из-за "несоответствия с законодательством РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилу Денисову.

"Накануне подконтрольные России "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, оккупанты заявили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол.

Денисова отметила, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории.

В результате чего, омбудсмен призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым храм Оккупированные территории
NEWS
В США не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
В США не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
DAILY
Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе