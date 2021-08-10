Україна засудила утиски ПЦУ та інших релігійних громад в окупованому Криму

МЗС засудив утиск Православної церкви України та інших релігійних громад в окупованому Криму. Дипломати закликали Росію дотримуватися норм міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Рішуче засуджуємо черговий акт утисків російських окупантів проти православної Церкви України в Криму", - йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що Росія, як держава-окупант, повинна дотримуватися норм міжнародного права і припинити утиски ПЦУ та інших релігійних громад у Криму.

У відомстві зазначили, що за час окупації Криму переслідування священнослужителів різних конфесій, порушення прав у галузі свободи совісті та віросповідання набули системного характеру.