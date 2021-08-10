США отреагировали на срыв богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму
Посольство США в Украине отреагировало на срыв богослужения в монастыре Православной церкви Украины в оккупированном Крыму. Дипломаты призвали не ограничивать свободу вероисповеданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства в Facebook.
США выразили поддержку верующим Православной церкви Украины в Крыму. Повод, по которому силовики сорвали богослужение, дипломаты назвали "вымышленным".
"Мы всегда будем поддерживать свободу вероисповедания, свободную от внешнего влияния. Позвольте людям молиться! Крым-это Украина", - отметили в посольстве.
Как известно, 8 августа, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму во главе с майором Горєвановим ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ, что находится в сек. Балки, Белогорского района.
Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. На всех участников богослужения составили протоколы.
Свои незаконные действия "правоохранители" пытались обосновать тем, что молитва осуществлялась в не соответствии с российским законодательством.
Ранее сообщалось, что прокуратура АРК открыла уголовное дело из-за препятствования богослужения ПЦУ в Крыму.
РБК-Украина писало, что Кабмин в ближайшие дни примет санкции за давление на ПЦУ в оккупированном Крыму.