Жертвой обстрела аэропорта в Йемене стал сотрудник Красного Креста

Фото: обстрел аэропорта Адена (facebook.com AlArabiya)

В результате обстрела аэропорта в Адене (Йемен) погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста. Еще несколько сотрудников организации пострадали.

Об этом организация сообщила на странице в Twitter.

Ранения в результате сегодняшних обстрелов получили трое сотрудников Красного Креста. Судьба еще двух - неизвестна.

"Наши сотрудники проезжали через аэропорт вместе с другими гражданскими лицами. Это трагический день для нас и жителей Йемена", - заявили в МККК.

Напомним, сегодня днем аэропорт города Аден подвергся обстрелу во время прибытия самолета с новосформированным правительством Йемена. Министры в результате атаки не пострадали.

Как писало РБК-Украина, жертвами обстрела йеменского аэропорта стали почти 30 человек. Еще десятки людей получили ранения.

Кроме того, позже произошел взрыв у президентского дворца в Адене, где разместили правительство после обстрела аэропорта.