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Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области, - Зеленский

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Среда 10 августа 2022 22:40
Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники не оставят без ответа атаку россиян на Днепропетровскую область 10 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровской области. 13 человек погибли в результате удара по Марганцу, еще более 10 раненых", - сказал он.

Зеленский отметил, что это очередное проявление террора РФ, как и удары по Николаеву и Харькову, в очередной раз доказывает, что мир должен увеличивать военную помощь для Украины.

"Чем мощнее будет наше оружие и чем большей будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", - добавил президент.

Напомним, 10 августа российские захватчики дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. По жилым кварталам было направлено 80 реактивных снарядов.

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