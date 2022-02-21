Украина на основе Будапештского меморандума запросила консультации Совбеза ООН

Украина на основе Будапештского меморандума запросила срочные консультации Совета безопасности ООН. Они призваны снизить напряженность и обеспечить безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", - отметил он.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума на фоне обострения на Донбассе и российских провокаций.

А немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен отметила, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств.