Україна на основі Будапештського меморандуму запросила консультації Радбезу ООН

Україна на основі Будапештського меморандуму запросила термінові консультації Ради безпеки ООН. Вони покликані знизити напруженість і забезпечити безпеку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"За дорученням президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст.6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій щодо зниження напруги та практичних кроків забезпечення безпеки України", - зазначив він.
Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму на тлі загострення на Донбасі та російських провокацій.
А німецький посол в Україні Анка Фельдгузен зауважила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань.