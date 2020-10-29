ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Заря" уступила "Браге" во втором туре Лиги Европы

Запорожье, Четверг 29 октября 2020 22:08
"Заря" уступила "Браге" во втором туре Лиги Европы
Фото: "Заря" - "Брага" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Луганская "Заря" дома проиграла "Браге" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и завершилась со счетом 1:2.

Счет в игре открыли португальцы уже на 4 минуте - гол забил Паулинью, замкнув фланговый прострел Рикарду Эшгайю. На 11 минуте Николас Гайтан дальним ударом удвоил преимущество в счете.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Дмитрий Иванисеня ударом из-за пределов штрафной забил мяч престижа.

Луганчане не набрали ни одного очка в стартовых турах и идут последними в группе G.

В матче 1 тура группового этапа турнира "Заря" крупно уступила английскому "Лестеру Сити" (3:0), который лидирует в квартете. "Брага" идет на втором месте, уступая по дополнительным показателям. Третий клуб - АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Лига ЕвропыЗарягрупповой раундБрага

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь