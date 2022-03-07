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Украина опубликовала список ценностей, которые защищает в войне с Россией

Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты жестоко разрушают украинские города и убивают мирных людей. На официальной странице Украины в Twitter опубликовали перечень ценностей, которые отстаивает государство в войне, которую начала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Украины в Twitter.

В частности, на официальной странице государства Украины решили напомнить, что именно мы защищаем.

Перечень того, что отстаивает государство:

  • свобода;
  • достоинство;
  • уважение;
  • права человека;
  • верховенство права;
  • солидарность;
  • самоорганизация;
  • социальная ответственность;
  • равенство;
  • свобода слова;
  • мирные протесты;
  • прозрачность;
  • подотчетность;
  • свобода вероисповедания;
  • международное право;
  • мультикультурализм.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается двенадцатый день войны. Читайте, что происходит в стране сегодня.

Также мы писали, что Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов.

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