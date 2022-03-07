RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна опублікувала список цінностей, які захищає у війні з Росією

Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти жорстоко руйнують українські міста та вбивають мирних людей. На офіційній сторінці України у Twitter опублікували перелік цінностей, які відстоює держава у війні, яку почала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку України у Twitter.

Зокрема, на офіційній сторінці держави України вирішили нагадати, що саме ми захищаємо.

Перелік того, що відстоює держава:

  • свобода;
  • гідність;
  • повага;
  • права людини;
  • верховенство права;
  • солідарність;
  • самоорганізація;
  • соціальна відповідальність;
  • рівність;
  • свобода слова;
  • мирні протести;
  • прозорість;
  • підзвітність;
  • свобода віросповідання;
  • міжнародне право;
  • мультикультуралізм.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває дванадцятий день війни. Читайте, що відбувається в країні сьогодні.

Також ми писали, що Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна