Україна опублікувала список цінностей, які захищає у війні з Росією

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти жорстоко руйнують українські міста та вбивають мирних людей. На офіційній сторінці України у Twitter опублікували перелік цінностей, які відстоює держава у війні, яку почала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку України у Twitter .

Перелік того, що відстоює держава:

Зокрема, на офіційній сторінці держави України вирішили нагадати, що саме ми захищаємо.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває дванадцятий день війни. Читайте, що відбувається в країні сьогодні.

Також ми писали, що Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів.

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