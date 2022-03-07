Украина опубликовала список ценностей, которые защищает в войне с Россией
Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты жестоко разрушают украинские города и убивают мирных людей. На официальной странице Украины в Twitter опубликовали перечень ценностей, которые отстаивает государство в войне, которую начала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Украины в Twitter.
В частности, на официальной странице государства Украины решили напомнить, что именно мы защищаем.
Перечень того, что отстаивает государство:
- свобода;
- достоинство;
- уважение;
- права человека;
- верховенство права;
- солидарность;
- самоорганизация;
- социальная ответственность;
- равенство;
- свобода слова;
- мирные протесты;
- прозрачность;
- подотчетность;
- свобода вероисповедания;
- международное право;
- мультикультурализм.
Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается двенадцатый день войны. Читайте, что происходит в стране сегодня.
Также мы писали, что Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов.
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