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Україна опублікувала список цінностей, які захищає у війні з Росією

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Понеділок 07 березня 2022 02:54
Україна опублікувала список цінностей, які захищає у війні з Росією Прапор України (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти жорстоко руйнують українські міста та вбивають мирних людей. На офіційній сторінці України у Twitter опублікували перелік цінностей, які відстоює держава у війні, яку почала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку України у Twitter.

Зокрема, на офіційній сторінці держави України вирішили нагадати, що саме ми захищаємо.

Перелік того, що відстоює держава:

  • свобода;
  • гідність;
  • повага;
  • права людини;
  • верховенство права;
  • солідарність;
  • самоорганізація;
  • соціальна відповідальність;
  • рівність;
  • свобода слова;
  • мирні протести;
  • прозорість;
  • підзвітність;
  • свобода віросповідання;
  • міжнародне право;
  • мультикультуралізм.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває дванадцятий день війни. Читайте, що відбувається в країні сьогодні.

Також ми писали, що Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів.

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