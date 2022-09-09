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Украина в ООН: РФ имеет единственный правильный путь - сдаться и отойти

Фото: Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица (dialog.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина будет бороться до тех пор, пока не будет освобожден последний дюйм ее суверенной территории. Россия же имеет единственный правильный путь - сдаться и отойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

"Начав агрессию против Украины в 2014 году, вторгнувшись в Украину в феврале 2022 года, Россия нарушила нормы и принципы практически всех основополагающих международных документов, в том числе двусторонних и многосторонних соглашений, Хельсинкского заключительного акта и, в первую очередь, Устава ООН", - подчеркнул дипломат.

Кислица отметил, что Украина защищает себя, Европу, мир и Устав ООН, и будет бороться до тех пор, пока не будет освобожден последний дюйм ее суверенной территории, включая Крым.

"Мы будем бороться с оккупантами до тех пор, пока не будут разбиты все зашедшие в Украину российские солдаты. Единственное, что Путин может сделать, чтобы спасти жизнь своих солдат, это приказать им немедленно отступить", - подчеркнул постпред.

Он напомнил, что благодаря глобальному единству, ленд-лизу, помощи американского народа и других союзников удалось победить Гитлера.

"Зло Путина, как и Гитлера, требует глобального ответа. Так было во время Второй мировой войны. Сейчас это так, и Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы обеспечить такой ответ", - продолжил Кислица.

Как доказательство совместных усилий дипломат привел освобождение украинских территорий, активно продолжающееся в Харьковской и Херсонской областях.

Постпред добавил, что у России "есть единственный правильный путь - это сдаться и отойти".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских кафиров более тысячи квадратных километров с начала сентября.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), ранее находившуюся под контролем российских войск.

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