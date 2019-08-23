Украина в ООН рассказала о притеснениях на религиозной почве в Крыму и на Донбассе

Фото: Юрий Витренко (UN News)

Более тысячи религиозных групп не могут продолжать деятельность на оккупированном Донбассе

Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко заявил, что оккупационная российская власть грубо нарушает свободу совести и вероисповедания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Об этом Витренко сказал во время заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа по защите религиозных меньшинств в условиях вооруженных конфликтов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам украинского дипломата, оккупационная власть развернула "широкую кампанию против притеснений украинцев на почве их религиозных убеждений". Он пояснил, что речь идет о "всех вероисповеданиях, кроме Православной церкви Московского патриархата".

"Российская оккупационная власть на Донбассе даже изобрела так называемую "легализацию" - по образцу российской - когда всем религиозным организациям, кроме Православной церкви Московского патриархата, предписывается пройти перерегистрацию", - пояснил он.

Витренко добавил, что за такие незаконные требования, более 1 тыс. религиозных групп, признанных по украинскому законодательству, не могут продолжать деятельность на временно оккупированном Донбассе.

"В Крыму, отчет мониторинговой миссии ООН по правам человека по 2017 год отмечает, что перед оккупацей полуострова в 2014 году, на его территории существовали 2083 религиозные организации; по состоянию на сентябрь 2017 пережили кампанию притеснений лишь 722", - отметил он, добавив, что за последние годы ситуация ухудшилась.

Витренко также отметил, что постоянных притеснений испытывает Православная церковь Украины. В марте этого года оккупационная власть РФ задержала Архиепископа Симферопольського и Крымского Климента - лидера украинской православной общины Крыма.

"Мы требуем от Российской Федерации немедленно прекратить все акты религиозной дискриминации против лиц, групп лиц или институтов на оккупированных территориях, восстановить их права, включая права на собственность, привлечь виновных в нарушениях к ответственности", - заявил дипломат.

Ранее Постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс на заседании Совбеза заявила, что жители окупированного Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам.

РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что репрессии, совершенные российской оккупационной властью в Крыму против крымскотатарского населения, являются дискредитацией Кремлем международных усилий по борьбе с терроризмом.