Великобритания в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму

Фото: Карен Пирс (twitter.com/UnitedNationsRU)

Нарушения прав граждан Украины происходят из-за нежелания изменить гражданство на российское

Постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс на заседании Совбеза.заявила, что жители окупированного Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.



Пирс назвала несколько регионов мира, в которых, по ее словам, катастрофическая ситуация с соблюдением гуманитарного права.

"В Украине гражданам Крыма было отказано в доступе к базовым услугам, потому что они не будут менять свое гражданство, что противоречит международному гуманитарному праву", - сообщила Пирс.



Затем она назвала Южный Судан, отметив, что все стороны должны в полной мере соблюдать правосудие переходного периода для того, чтобы восстановить общественный строй. Нарушения гуманитарного права также вызвала ситуация с безопасностью в Мали и Салехе.



Ранее Amnesty International заявлявило, что в Крыму отмечается значительное ухудшение ситуации из соблюдением прав человека после оккупации и незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году.

РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации были осуждены 17 жителей полуострова.