ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Великобритания в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму

Новости » Общество    14.08.2019 - 05:53
Великобритания в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму
Фото: Карен Пирс (twitter.com/UnitedNationsRU)

Нарушения прав граждан Украины происходят из-за нежелания изменить гражданство на российское

Постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс на заседании Совбеза.заявила, что жители окупированного Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Пирс назвала несколько регионов мира, в которых, по ее словам, катастрофическая ситуация с соблюдением гуманитарного права.

"В Украине гражданам Крыма было отказано в доступе к базовым услугам, потому что они не будут менять свое гражданство, что противоречит международному гуманитарному праву", - сообщила Пирс.

Затем она назвала Южный Судан, отметив, что все стороны должны в полной мере соблюдать правосудие переходного периода для того, чтобы восстановить общественный строй. Нарушения гуманитарного права также вызвала ситуация с безопасностью в Мали и Салехе.

Ранее Amnesty International заявлявило, что в Крыму отмечается значительное ухудшение ситуации из соблюдением прав человека после оккупации и незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году.

РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации были осуждены 17 жителей полуострова.

У Зеленского ответили на заявление "властей" Крыма о поставках воды В США назвали визит Путина в Крым неприемлемым
Новости Украины ООНКрымправа человека
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь