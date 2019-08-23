Україна в ООН розповіла про утиски на релігійному грунті в Криму і на Донбасі

Фото: Юрій Вітренко (UN News)

Понад тисяча релігійних груп не можуть продовжувати діяльність на окупованому Донбасі

Тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко заявив, що окупаційна російська влада грубо порушує свободу совісті та віросповідання на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Про це Вітренко сказав під час засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо захисту релігійних меншин в умовах збройних конфліктів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами українського дипломата, окупаційна влада розгорнула "широку кампанію утисків проти українців на ґрунті їхніх релігійних переконань". Він пояснив, що йдеться про "всі віросповідання, крім Православної церкви Московського патріархату".

"Російська окупаційна влада на Донбасі навіть винайшла так звану "легалізацію" - за зразком російської - коли всім релігійним організаціям, крім Православної церкви Московського патріархату, наказується пройти перереєстрацію", - пояснив він.

Вітренко додав, що через такі незаконні вимоги, більше 1 тис. релігійних груп, визнаних за українським законодавством, не можуть продовжувати діяльність на тимчасово окупованому Донбасі.

"У Криму, звіт моніторингової місії ООН з прав людини за 2017 рік зазначає, що перед окупацію півострова у 2014 році, на його території існували 2083 релігійні організації; станом на вересень 2017 пережили кампанію утисків лише 722", - зазначив він, додавши, що за останні роки ситуація погіршилася.

Вітренко додав, що постійних утисків зазнає Православна церква України. У березні цього року окупаційна влада РФ затримала Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента - лідера української православної громади Криму.

"Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити всі акти релігійної дискримінації проти осіб, груп осіб чи інституцій на окупованих територіях, відновити їхні права, включно з правами на власність, притягнути винних у порушеннях до відповідальності", - заявив дипломат.

Раніше Постійний представник Великобританії в Раді Безпеки ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу заявила, що жителі окупированного Криму з українським громадянством позбавлені доступу до базових послуг.

РБК-Україна писало, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що репресії, вчинені російською окупаційною владою в Криму проти кримськотатарського населення, є дискредитацією Кремлем міжнародних зусиль з боротьби з тероризмом.