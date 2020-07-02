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Украина в ООН просит осудить проведения российского референдума в Крыму

Новости » Политика     02.07.2020 - 05:29
Украина в ООН просит осудить проведения российского референдума в Крыму
Фото: Сергей Кислица (ukraineun.org)

Референдум касается поправок к конституции

Украина в ООН призвала осудить проведение Россией референдума на временно оккупированных Крыма, а также частях Донецкой и Луганской областей. Референдум касался поправок к российской конституции.

Об этом заявил в официальном письме к генсеку ООН Сергей Кислица постоянный представитель Украины при ООН, пишет "Укринформ".

Проведение голосования на оккупированных территориях противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе Устава ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также украинскому законодательству".

Кислица призвал все страны-члены ООН, а также органы и агентства ООН осудить проведение "голосования" на временно оккупированных территориях Украины".

Украинский дипломат подчеркнул, что участие граждан Украины в таком "референдуме" с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

25 июня в России и аннексованном ею Крыму началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Одна из поправок касается "обнуления" президентских сроков и позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти до 2036 года.

Напомним, французская делегация евродепутатов прибыла в Крым и пробудет там до 2 июля.

Европарламент назвал частным визит делегации евродепутатов, отметив, что не поручали никому проводить наблюдения за "референдумом".

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Крымреферендум
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