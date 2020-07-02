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Україна в ООН просить засудити проведення російського референдуму в Криму

Новини » Політика     02.07.2020 - 05:29
Україна в ООН просить засудити проведення російського референдуму в Криму
Фото: Сергій Кислиця (ukraineun.org)

Референдум стосується поправок до конституції

Україна в ООН закликала засудити проведення Росією на референдума в тимчасово окупованих Криму, а також частинах Донецької̈ та Луганської областей. Референдум стосувався поправок до російської конституції.

Про це заявив в офіційному листі до генсека ООН Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, пише "Укрінформ".

Проведення голосування на окупованих територіях суперечить основним нормам та принципам міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", а також українському законодавству".

Кислиця закликав усі країни-члени ООН, а також органи та агенції ООН засудити проведення "голосування" на тимчасово окупованих територіях України".

Український дипломат наголосив, що участь громадян України в такому "референдумі" з використанням примусово виданих Росією паспортів на тимчасово окупованих українських територіях спотворює результати всеросійського голосування.

25 червня в Росії та анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок стосується "обнулення" президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази й залишатися при владі до 2036 року.

Нагадаємо, французька делегація євродепутатів прибула в Крим та пробуде там до 2 липня.

Європарламент назвав приватним візит делегації євродепутатів, зазначивши, що не доручали нікому проводити спостереження за "референдумом".

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Кримреферендум
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