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Украина в ООН призвала закрыть небо над АЭС в нашей стране

Фото: Украина в ООН призвала закрыть небо над АЭС (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Организация Объединенных Наций должна приложить усилия для закрытия неба над ядерными объектами в Украине. Ведь в результате вторжения России опасность для АЭС существенно возросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, которое цитирует выступление заместителя главы МИД Украины Николая Точицкого на конференции в ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные и плацдармы российской армии - в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия по мирному использованию атомной энергии", - подчеркнул он.

Дипломат указал, что мир "стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм", спонсируемый ядерной державой.

Закрыть небо над АЭС

Следовательно, Точицкий призвал ООН прибегнуть к "решительным совместным действиям", чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.

"Мы просим закрыть небо над атомными станциями в Украине, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без наказания только потому, что обладает ядерным оружием", - отметил заместитель министра.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как "ядерный щит" при ударах по украинским военным и мирным объектам.

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