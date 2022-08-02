Украина в ООН призвала закрыть небо над АЭС в нашей стране

"Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные и плацдармы российской армии - в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия по мирному использованию атомной энергии", - подчеркнул он.

Дипломат указал, что мир "стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм", спонсируемый ядерной державой.

Закрыть небо над АЭС

Следовательно, Точицкий призвал ООН прибегнуть к "решительным совместным действиям", чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.

"Мы просим закрыть небо над атомными станциями в Украине, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без наказания только потому, что обладает ядерным оружием", - отметил заместитель министра.