Україна в ООН закликала закрити небо над АЕС у нашій країні

Організація Об'єднаних Націй повинна докласти зусиль для закриття неба над ядерними об'єктами в Україні. Адже внаслідок вторгнення Росії небезпека для АЕС суттєво зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, яке цитує виступ заступника глави МЗС України Миколи Точицького на конференції в ООН, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
"Уперше в історії цивільні ядерні об'єкти були перетворені на військові та плацдарми російської армії - на порушення положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії", - наголосив він.
Дипломат вказав, що світ "став свідком того, як виникає в реальності ядерний тероризм", спонсорований ядерною державою.
Відтак, Точицький закликав ООН вдатися до "рішучих спільних дій", аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.
"Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю", - зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС як "ядерний щит" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.