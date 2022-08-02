Україна в ООН закликала закрити небо над АЕС у нашій країні

"Уперше в історії цивільні ядерні об'єкти були перетворені на військові та плацдарми російської армії - на порушення положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії", - наголосив він.

Дипломат вказав, що світ "став свідком того, як виникає в реальності ядерний тероризм", спонсорований ядерною державою.

Закрити небо над АЕС

Відтак, Точицький закликав ООН вдатися до "рішучих спільних дій", аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.

"Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю", - зазначив заступник міністра.