Москва использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита", - Госдеп США

Москва использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита" при ударах по украинским военным и мирным объектам.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, иначе произойдет ужасная авария на АЭС", — сказал он. Он также назвал действия России вокруг крупнейшей в Украине атомной электростанции вершиной безответственности. По словам госсекретаря, Вашингтон глубоко обеспокоен тем, что Москва использует АЭС в качестве военной базы.