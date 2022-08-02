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Москва использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита", - Госдеп США

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Вашингтон, Вторник 02 августа 2022 00:10
Москва использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита", - Госдеп США Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Москва использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита" при ударах по украинским военным и мирным объектам.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, иначе произойдет ужасная авария на АЭС", — сказал он.

Он также назвал действия России вокруг крупнейшей в Украине атомной электростанции вершиной безответственности. По словам госсекретаря, Вашингтон глубоко обеспокоен тем, что Москва использует АЭС в качестве военной базы.

Как сообщалось, в оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июля прогремели взрывы. В воздух взлетели три единицы техники оккупантов возле гостиницы "ОП ЗАЭС".

Напомним, на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

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