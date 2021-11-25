Украина оказалась в состоянии реального энергетического коллапса, - Тимошенко

Поскольку вовремя не было закачано достаточно газа в газовые хранилища и не положен на склады уголь, страна оказалась в состоянии реального энергетического коллапса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время расширенного заседания Ассоциации общин зон наблюдения АЭС, состоявшегося в Никополе.

По ее словам, НАК "Нефтегаз", имея летом на своем счету почти 2 млрд долларов, не использовал эти деньги для того, чтобы закачать необходимый минимум - 25-27 млрд кубов газа, а для государственных нужд было закачано лишь 10 млрд кубов.

"За то, что Украина терпит сотни миллиардов убытков в бюджетной сфере и гигантский ущерб в реальном секторе экономики, несут ответственность конкретные люди. Вчера я подала в полицию заявление о преступлении. А также мы зарегистрировали временную следственную комиссию и вскоре за нее в парламенте проголосуем, чтобы выяснить, кто конкретно 2 млрд долларов, которые были на счету "Нефтегаза", украл и не закачал газ в газовые хранилища", - отметила Юлия Тимошенко.

Вторая составляющая энергетического кризиса, как отметила лидер "Батькивщины", - вовремя не был заложен уголь на склады тепловых электрогенерирующих станций.

"Вместо минимально необходимых 2,5 млн тонн, они положили 700 тыс. тонн. И поэтому сейчас мы "живем" за счет аварийных перетоков электроэнергии из Беларуси. При этом имея возможность вдвое больше выработать электроэнергии, чем нам нужно. На таких конкретных примерах мы видим, что такое отсутствие эффективного управления страной", - убеждена Юлия Тимошенко.

В ходе расширенного заседания Ассоциации общин зон наблюдения АЭС участники мероприятия особое внимание обратили на вопрос задержки распределения между местными бюджетами 137,5 млн грн субвенций из государственного бюджета на финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зон наблюдения.

Юлия Тимошенко заверила присутствующих, что ее команда сделает все необходимое, чтобы создать в Верховной раде межфракционное объединение, которое поддерживало бы интересы всех общин, работающих в 30-километровой зоне наблюдения.

"Нужно вернуть ту систему поддержки людей, проживающих в этой зоне, и для органов местного самоуправления, которая существовала ранее. Речь идет о льготных ценах на электроэнергию для населения и направлении 1% от оборота от реализации электроэнергии атомными электростанциями в местные бюджеты. Люди, которые проживают в опасной экологической зоне, должны чувствовать внимание государства", - подытожила лидер "Батькивщины".