"Батькивщина" передала Монастырскому заявление о преступлении по срыву отопительного сезона

"Батькивщина" передала министру внутренних дел Украины заявление о преступлении относительно срыва подготовки к отопительному периоду. Искусственно созданный энергетический кризис приведет к миллиардному ущербу во всех сферах жизни страны из-за того, что властные чиновники вовремя не закачали достаточно газа и угля.

"В преступлении по срыву подготовки к отопительному сезону есть две составляющие. Первая - не закачали газ в газовые хранилища. Нужно было минимум 25-27 млрд кубов, а закачали для государственных нужд - всего 10. Имея летом на своем счету почти 2 млрд долларов, НАК "Нафтогаз" не использовал эти деньги для того, чтобы выполнить свой долг. И теперь, в самые холодные времена, страна останется без тепла и электроэнергии. Вторая составляющая - вместо необходимых 2,5 млн тонн угля, на склады положили только 700 тыс. тонн. Как следствие - мы сегодня должны просить Беларусь давать нам электроэнергию в то время, когда наши мощности могут производить вдвое больше электроэнергии, чем потребляет вся страна", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, Украина стоит на пороге серьезных испытаний - вскоре возможны веерные отключения электроэнергии и тепла. Также лидер "Батькивщины" отметила, что искусственно созданный энергетический кризис негативно отразится и на отечественной промышленности.

"Этой зимой Украина потеряет сотни миллиардов гривен, ослабит себя и разрушит часть своей промышленности, потому что уже сейчас закрываются сотни предприятий, которые не могут оплачивать газ по 35-40 грн за куб. Надо найти виновных, кто не закачал газ летом, когда он стоил в 6 раз дешевле! Ведь теперь расходы из местных и государственного бюджетов не направят на пенсии, зарплаты бюджетникам, субсидии или другую социальную помощь, а отдадут их "Нефтегазу", чтобы покрыть убытки, вызванные тем, что не закачали газ в газовые хранилища" , - возмутилась Юлия Тимошенко.