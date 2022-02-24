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Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов. Решение приняли из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украэрорух".

"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине.

После этого начался обстрел украинских городов, в частности Киева, Харькова и Днепра.

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УкраэрорухВторжение России в Украину