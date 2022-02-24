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Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків

Автор: Дмитро Левицький

Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Украерорух".

"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації ОЦВС України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні.

Після цього почався обстріл українських міст, зокрема Києва, Харкова та Дніпра.

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