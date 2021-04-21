ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина одна из первых поддержала призыв генсека ООН прекратить огонь на время пандемии, - Зеленский

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 19:21
Украина одна из первых поддержала призыв генсека ООН прекратить огонь на время пандемии, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина одной из первых поддержала призыв генсека ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня на время пандемии. Украинская сторона пыталась установить и удерживать перемирие на Донбассе с июля 2020 года.

Об этом Зеленский заявил в разговоре с Гутерришом, сообщает пресс-служба ОП.

В ходе переговоров особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.

Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашем прошлогоднем призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19. Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года", - сказал президент.

Напомним, 23 марта 2020 года генеральный секретарь Организации Об'объединенных Наций Антониу Гутеріш призвал прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19.

"Пора заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина стала 170 страной, которая поддержала призыв генсека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ООН Антониу Гутерриш Владимир Зеленский
NEWS
В Украине реструктуризировали валютные ипотечные кредиты: Зеленский подписал закон
В Украине реструктуризировали валютные ипотечные кредиты: Зеленский подписал закон
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"