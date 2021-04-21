Україна одна із перших підтримала заклик генсека ООН припинити вогонь на час пандемії, - Зеленський

Україна однією з перших підтримала заклик генсека ООН Антоніу Гутерріша про припинення вогню на час пандемії. Українська сторона намагалася встановити та втримувати перемир'я на Донбасі з липня 2020 року.

Про це Зеленський заявив в розмові з Гутеррішем, повідомляє прес-служба ОП .

В ході переговорів окрему увагу приділили безпековій ситуації на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський подякував Гутеррішу за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її мирних зусиль.

"Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19. Україна однією з перших підтримала цей заклик та робила все можливе для його втілення, починаючи з липня 2020 року", - сказав президент.