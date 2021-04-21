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Україна одна із перших підтримала заклик генсека ООН припинити вогонь на час пандемії, - Зеленський

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 19:21
Україна одна із перших підтримала заклик генсека ООН припинити вогонь на час пандемії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Ночас, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна однією з перших підтримала заклик генсека ООН Антоніу Гутерріша про припинення вогню на час пандемії. Українська сторона намагалася встановити та втримувати перемир'я на Донбасі з липня 2020 року.

Про це Зеленський заявив в розмові з Гутеррішем, повідомляє прес-служба ОП.

В ході переговорів окрему увагу приділили безпековій ситуації на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський подякував Гутеррішу за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її мирних зусиль.

"Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19. Україна однією з перших підтримала цей заклик та робила все можливе для його втілення, починаючи з липня 2020 року", - сказав президент.

Нагадаємо, 23 березня 2020 року генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеріш закликав припинити всі збройні конфлікти у світі через коронавірус COVID-19.

"Час заморозити збройні конфлікти та спільно зосередитися на справжній боротьбі за власні життя", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Україна стала 170 країною, яка підтримала заклик генсека.

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